Там зазначили, що для порятунку людських життів та інфраструктури потрібно застосовувати все.

Західні ЗМІ не вперше звинувачують ЗСУ в тому, що вони збивають "дешеві" іранські дрони "дорогими" ракетами через що складається враження, що в деяких газетах є колонки для російських пропагандистів.

Так речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону прокоментував статтю видання The New York Times про те, що Україна збиває "дешеві" дрони "дорогими" ракетами.

"Якщо є загроза життю, то ви, певно, все витратите, щоб зберегти своє життя. Тут некоректно порівнювати. Я бачив це у західній пресі. Не вперше вже. Мені іноді здається, що в деяких газетах є колонка для російських пропагандистів, щоб вони там висловлювали свою думку. Це і в США, і в Європі є ЗМІ, які публікують інколи суперечливі речі", – сказав Ігнат.

За його словами, зрозуміло, що ракети, які використовуються, і Nasams, Iris-T, – це дорогі ракети. "Чи будемо ми їх застосовувати, чи будемо піднімати в небо винищувачі, щоб збивати "шахеди"? Це дорого, але будемо", - зазнаив він.

Ігнат навів приклад, що Ізраїль також робить все, щоб "збивати якісь дешеві ракети".

"Мова йде про життя, про збереження критичної інфраструктури та об'єктів, в які може влучити дрон-камікадзе. "Шахед" – це до 40 кг вибухової речовини. Якщо вона потрапляє в об'єкт критичної інфраструктури – виникає пожежа, гинуть люди. Давайте рахувати скільки збитків може завдати дрон і скільки коштує зенітна ракета, яку випускає", – додав він.

Масовані атаки дронами

Видання The New York Times у своїй статті зазначила, що через нічні атаки ЗСУ почали використовувати ракети, якими збивають дрони. Вони нібито коштують у десятки разів більше ніж БПЛА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, за перші дві доби 2023 року українські військові збили 84 дрони – 100% збили сили ППО.

А за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, з 31 грудня по 3 січня війська РФ запустили по України 14 крилатих ракет та 94 дрони-камікадзе Shahed-136.

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