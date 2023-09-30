Військовий додав, що прогнози деяких експертів про ймовірну тривалість війни не мають сенсу, тому що ситуація на фронті дуже динамічна і постійно змінюється.

Військовослужбовець Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов прокоментував повернення найманців ПВК "Вагнер" на фронт в Україну та оцінив, чи може їх участь у бойових діях, допомогти окупантам у безуспішних намаганнях взяти реванш під час успішного просування Сил оборони.

В ефірі телемарафону він зазначив, що українські захисники готові до повернення "вагнерівців" на фронт, а їх участь у боях в складі підрозділів російської армії не матиме ніякого принципового впливу на полі бою.

"Ми були готові, коли їх було значно більше, коли вони працювали, як єдиний підрозділ. Ми були готові і утримували позиції, утримували Бахмут, їх (найманців ПВК "Вагнер" - УНІАН) дуже багато залишилось назавжди в українській землі. Зараз їх значно менше, їх розпорошують по різним підрозділам. Бо ці підрозділи і на Бамутському напрямку, і на Півдні несуть дуже великі втрати саме завдяки своїм намаганням відбити позиції, які вже звільнили українські війська. Так "Вагнером" позатикають ці "дірки". Вони вже не "вагнера", а будуть на контракті з російським Міноборони. Хоча їхній колишній керівник штабу з позивним "Север" зараз буде формувати нові добровольчі частини для Міноборони, але мені здається, що добровольців навіть серед російських зеків вже дуже і дуже мало. І без мобілізації вони нічого не зможуть зібрати. Ну ще прийде п’ятсот чи півтори тисячі бійців на контракті з Міноборони РФ з досвідом, але ми теж з досвідом. Так що нічого принципово (з поверненням "вагнерівців"-УНІАН) не зміниться", - акцентував Сазонов.

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Також, оцінюючи нинішню фазу війни, військовослужбовець зазначив, що вона не позиційна, незважаючи на те, що швидких просувань немає, широко застосовуються дрони та ракети для ударів по противнику.

"Ознаки позиційної війни є - це дуже щільне мінування, дуже серйозні укріплення у ворога. Але назвати її стабільно позиційною не можна. Тому що на південь від Бахмута просуваються Сили оборони України, просуваються потрохи, тиснуть на ворога, звільняють нашу землю. На півдні на Токмакському напрямку, теж наші збройні сили працюють, теж звільняють. Тобто, суто позиційної війни немає. Швидких просувань немає, але дуже багато (по ворогу-УНІАН) працюють ракети та дрони, якими наносяться удари по складах, казармах, штабах окупантів. Це дуже важливий фактор становиться зараз",- пояснив Сазонов.

Він додав, що прогнози деяких експертів про ймовірну тривалість війни не мають сенсу, тому що ситуація на фронті дуже динамічна і постійно змінюється.

"Що стосується заяв експертів, особливо західних, які кажуть, що війна може стати довгою, може тривати п’ять чи вісім років, чи десять. Я довіряю своєму Генштабу та керівництву, своєму командиру. Будь-який військовий вам скаже, що прогноз на тиждень ще куди не йшло, прогноз на місяць це ще таке, бо всі роблять помилки і ми постійно щось вигадуємо, щоб противника поставити в незручне становище, скажімо так, здивувати. І вони (росіяни -УНІАН) теж над цим працюють. Все міняється, іноді досить швидко змінюється, тому прогноз на рік дуже невдячна справа. Навіть для тих, хто має всі дані розвідки та спецслужб. Прогнозувати на рік - невдячна справа, не говорячи про прогнози на п’ять чи вісім років", - резюмував Сазонов.

Поверення "вагнерівців" на фронт - деталі

29 вересня у Міноборони Великої Британії із посиланням на свою розвідку повідомили, що члени терористичного угруповання ПВК "Вагнер" почали повертатися воювати в Україну. Як зазначають у розвідці, передислокація найманців відбувається в індивідуальному порядку і невеликими групами для участі в бойових діях у складі різних російських підрозділів. Концентруються бойовики навколо Бахмута Донецької області, оскільки добре знайомі з цією місцевістю.

Днями начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що найманці ПВК "Вагнер" повертаються на український фронт . Він зазначав, що це військовослужбовці ПВК "Вагнера", які були на території Білорусі, а зараз частина з них переукладає контракти з Міноборони РФ, яке планує їх залучити у бойових діях.

29 вересня Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні поінформував, що на Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, але ці спроби були невдалими. Також противник безуспішно атакував українські війська на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. А на Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдаючи російським окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці та виснажуючи противника ворога вздовж всієї лінії фронту. Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.