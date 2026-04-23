Недовиконані контракти: Буданов розповів про наслідки ударів по російських НПЗ

Україну ще з 2023 року просять не бити по російських НПЗ.

Росія зазнає іміджевого удару після застосування Україною "нафтових санкцій", аби позбавити її ресурсу для ведення війни. Крім того, українські далекобійні атаки на російську нафтову галузь зривають виконання Росією контрактів із продажу нафти іншим країнам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов сказав під час виступу на Київському безпековому форумі.

"Недовиконані контракти – тут набагато цікавіше. Тобто, Росія зазнає іміджевого удару. Це найважливіше, бо це буде впливати… Ці наші нафтові санкції колись скінчаться, коли закінчиться війна. Все-одно – це колись станеться. А от іміджевий удар буде працювати ще дуже довго, тому що ставиться під сумнів (статус) Росії як надійного постачальника, який може поставити свою сировину вчасно в країну призначення. З цим є величезні проблеми по всьому, що рухається з півночі і півдня через Чорне море і вже через Балтійське", - відзначив Буданов.

Україну просять не бити по російських НПЗ

Також він відповів на питання, як часто міжнародні партнери просять Україну не завдавати ударів по російським НПЗ.

"Я особисто вперше зіткнувся з подібним проханням ще у 2023 році. Це не щось, що з’явилося зараз. Це системна робота, яка інтенсифікується, коли йде масоване застосування... Останнім часом це наклалося на нафтову кризу, спричинену зрозумілими подіями спочатку у Венесуелі, а потім – в Ірані. Так, такі звернення існують, скажімо так прямо", - наголосив Буданов.

Як зазначив керівник Офісу президента, Україна на такі звернення відповідає "стримано".

Послаблення санкцій щодо Росії

Крім того, він прокоментував послаблення санкцій США щодо деяких нафтових компаній з РФ.

"Це велика геополітика. Простої відповіді не існує. Тому, що, щоб надати відповідь, треба чітко відповісти: що відбуватиметься саме у цей момент з Ормузькою протокою і іншими торговельними шляхами, якими йде ця сировина. Я хочу вірити в краще, але це все похідні питання. Первинне питання – це завершення війни тут. Коли завершиться війни тут – усі питання відходять. Українські санкції завершуються. Це зрозуміло. Тобто, у якомусь сенсі це насправді Російські Федерації вигідно. Справді вигідно. Тому що, при завершенні бойових дій - українські санкції теж перестануть існувати, до потреби відновлення. Хоча сподіваюся - цього не буде", - сказав Буданов.

Він сказав, що усе буде залежати від збігу геополітичних факторів.

Удари України по російських НПЗ

За даними Bloomberg, Росія відновила відвантаження нафти з ключових західних портів після тижнів перебоїв через удари українських дронів, що може призвести до зростання експорту. При цьому наслідки атак продовжують обмежувати постачання.

За словами президента Володимира Зеленського, українські дрони і дроно-ракети стають більш ефективнішими для ураження об’єктів у глибокому тилу на російській територій, у тому числі нафтової інфраструктури.

