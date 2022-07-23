В Міноборони пообіцяли, що стежитимуть за діями ворожого флоту.

У Міністерстві оборони України попередили РФ про жорстку відповідь на потенційні спроби прориву ворожих кораблів у територіальні води України через "зернові" шляхи. "Нептуни" та "Гарпуни" пильнують за ворожим флотом.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 22 липня.

"Наразі ми з вами говоримо про безпечну навігацію агропродукції Чорним морем. І дуже важливо розуміти, що це - необхідно для економіки України. І нам важливо це зерно зараз вивозити в світ. В наші територіальні води по маршруту ворожі кораблі заходити не будуть. Так само йдеться про безпеку нашого повітряного простору. Потрібно розуміти, що рух кораблів відбувається під контролем військового керівництва. Так ми, зокрема, і захищаємо свою територію на морі. Тому, якщо будуть якісь провокації з боку РФ, то з нашого боку буде відповідь. Наші "Нептуни" та "Гарпуни" пильнують, як завжди", - сказала вона.

Маляр підкреслила, що кораблі РФ не мають права заходити в територіальні води України. Сили оборони України захищатимуть свої кордони, як і раніше.

Крім того, заступниця міністра оборони підтвердила, що Україна завдаватиме ударів по ворожих корблях, якщо ті скористаються "зерновими" шляхами у загарбницьких цілях.

Договір про експорт зерна: деталі

22 липня 2022 року Україна, Туреччина, Росія та ООН підписали Стамбульську угоду для вивезення зерна з українських портів. Свої підписи під документом поставили міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини, генсек ООН Гутерріш. Від Росії підписантом виступив глава Міноборони Сергій Шойгу.

Експорт зерна здійснюватиметься з портів Одеса, Чорноморськ, Південний.

Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження.

Військового супроводу вантажів не передбачено.

Судна, які йдуть в Україну будуть оглядати на предмет наявності озброєння, задіяно й представників РФ.

Українські та російські військові схвалили маршрути вивезення.

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