У Миколаївській області російські окупанти "боролися" з українськими добривами.
Про ситуацію в регіоні в Telegram написав глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім і опублікував фото.
На одному зі знімків видно, що, ймовірно, після вибуху в небо піднявся стовп оранжевого диму.
За даними Кіма, склад повітря почали перевіряти.
"Окупанти проти українських добрив. Хмара вже біла. Перевіряємо склад повітря...", - поділився чиновник.
Пізніше Кім написав, що повітря чисте.
"Селітра/нітроамофоска. Повітря чисте", - зазначив глава ОВА.
Вранці жителі Миколаївської області в соцмережах повідомили, що чули вибухи та оприлюднили фото рожевої хмари диму.
Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Миколаїв, були жертви серед мирних жителів.
У Генеральному штабі Збройних сил України 1 травня попередили, що противник створює умови для наступу на Миколаїв.
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