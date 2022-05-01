Після інциденту з'явився стовп яскравого диму, і склад повітря перевірили, поділився очільник Миколаївської обласної Військової адміністрації.

У Миколаївській області російські окупанти "боролися" з українськими добривами.

Про ситуацію в регіоні в Telegram написав глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім і опублікував фото.

На одному зі знімків видно, що, ймовірно, після вибуху в небо піднявся стовп оранжевого диму.

За даними Кіма, склад повітря почали перевіряти.

"Окупанти проти українських добрив. Хмара вже біла. Перевіряємо склад повітря...", - поділився чиновник.

Пізніше Кім написав, що повітря чисте.

"Селітра/нітроамофоска. Повітря чисте", - зазначив глава ОВА.

Вранці жителі Миколаївської області в соцмережах повідомили, що чули вибухи та оприлюднили фото рожевої хмари диму.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Миколаїв, були жертви серед мирних жителів.

У Генеральному штабі Збройних сил України 1 травня попередили, що противник створює умови для наступу на Миколаїв.

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