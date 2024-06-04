У зв'язку з проведенням навчань у регіоні будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки.

У період з 5 по 13 червня 2024 в межах Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони столиці.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Зазначається, що у ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

"Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп", – йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з проведенням навчань у регіоні будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки.

"Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни і заборону на фото, відеозйомки пересування наших військ. Тренуємось та постійно покращуємо рівень боєздатності підрозділів", – додав Павлюк.

Війна в Україні: важливі новини

У Вовчанську Харківської області тривають бої. Під контролем окупантів залишається 20% міста, повідомив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Він наголосив, що військові мають привід вважати, що "ми зможемо їх виштовхати їх з Вовчанська повністю".

Тим часом видання NYT дослідило, що росіяни зрівняли з землею від початку війни проти України. Зазначається, що в Україні було зруйновано більше будівель, ніж якби кожну будівлю на Мангеттені зрівняли з землею чотири рази.

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