Супротивниками у Лисичанську знищено магазин, зазначили в Луганській обласній військовій адміністрації.

В Луганській області російські окупанти упродовж суботи, 11 червня, знищили торговий центр, магазин та десятки будинків.

ТЦ та магазин знищено у Лисичанську, повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.

"Протягом 11 червня по 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два - в Миколаївці. У Лисичанську - чотири…", - зазначив він.

Чиновник додав, що у Сєвєродонецьку та в районі Тошківки тривають штурмові дії.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України. Вороги спочатку обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й житло цивільних, зокрема, в Луганській області, були жертви та постраждалі.

Пізніше окупанти спробували наступати на сході нашої країни, і "гарячою точкою" став Сєвєродонецьк. 12 червня Генштаб Збройних сил України повідомив, що ворог продовжував штурм Сєвєродонецька, але не мав успіху.

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