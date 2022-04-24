Ворог планує провокації з метою звинуватити українських воїнів, попередили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

У Запорізькій області в результаті артилерійського обстрілу РФ загинули троє мирних мешканців, які працювали на городі.

Про це йдеться у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації станом на 22:00 23 квітня.

За інформацією місцевих мешканців, у Бердянську окупанти окрім огляду автомобілів, відтепер почали зупиняти й пішоходів: перевіряють документи й переписують паспортні дані, оглядають речі, обстежують тіла українців на наявність татуювань.

Також жителі міста повідомляють, що на їхні Telegram-канали починають надходити повідомлення з російських номерів із текстом про те, що ЗСУ нібито готують обстріли та бомбардування мирних населених пунктів району.

"Таким чином можна говорити про те, що росіяни планують провокації з метою звинуватити українських воїнів. Ще раз підкреслимо: наша армія ніколи не атакувала і не буде атакувати, якщо є хоча б найменша загроза життю чи здоров’ю мирного населення", - зазначили в ОВА.

Крім того, окупанти поширюють фейк, що США організують провокації на хімічних об’єктах в Україні: серед потенційних цілей - Запорізька АЕС, тому не виключено, що росіяни самі можуть завдати шкоди ядерному об'єкту.

Зазначається, що сьогодні близько 14:00 в селі Кам’янське Василівського району в результаті артилерійського обстрілу РФ загинули троє мирних мешканців, які у той час поралися на городі.

"Сьогодні також повідомляють про те, що селище міського типу Залізничне та село Староукраїнка Гуляйпільської територіальної громади окупанти обстріляли артилерією та "Градами". Внаслідок цього у Залізничному пошкоджено 5 будинків, а в селі Староукраїнка - 3 будинки", - додали в адміністрації.

Крім того, у Пологах окупанти викрали два вантажні автомобілі марки DAF та КАМАЗ, а в Приморську російські військові вчора проникли в будівлю Приморського БТІ, де отримали доступ до архіву з усіма інвентарними справами Приморського району.

Нагадаємо, РФ 24 лютого рано вранці вдерлася в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема у Запорізькій області. 21 квітня стало відомо, що супротивник вдень двічі вдарив по Запоріжжю ракетами.

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