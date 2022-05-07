Ворожі літаки, які обстріляли сьогодні Сумщину, відкрили вогонь й по російській території.
Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.
Літаки, які заходили з боку Росії, двічі нанесли ракетно-бомбові удари по українській території.
Удари були завдані на відстані близько 20 км один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35.
"Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли укритися", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ додали, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території.
Раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині, повідомляють про 4 вибухи.
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