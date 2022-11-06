Найбільше осіб дістали поранення в Донецькій області, зазначили в Офісі президента.

В Україні минулої доби через російські обстріли загинуло двоє людей, ще 6 - дістали поранення.

Про це повідомляє Офіс президента Володимира Зеленського із посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Так минулої доби на Дніпропетровщині та Харківщині зафіксовано по одному пораненому внаслідок ворожих обстрілів.

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Водночас, у Донецькій області відомо про одного загиблого та трьох поранених, а у Запорізькій - про одного загиблого та одного пораненого.

Нові ворожі обстріли України - що трапилося

6 листопада стало відомо, що з вечора і до самого ранку супротивники обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкоджено житлові будинки, понівечено меблеве виробництво, транспортне підприємство, лінії електропередач і газогони.

Вночі супротивники також обстріляли Запоріжжя. Було зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури.

За даними Генштабу ЗСУ, загарбники ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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