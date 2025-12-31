РФ завдала масованого удару по Одесі: є поранені, серед них - троє дітей (фото)

У частині міста відсутнє електропостачання, немає водо- та теплопостачання.

Російська армія у ніч проти 31 грудня атакувала Одесу ударними дронами, пошкоджено житлові багатоповерхівки, є постраждалі, серед яких - 7-місячне немовля.

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок нічної ворожої атаки постраждали п’ятеро людей - двоє дорослих і троє дітей.

За його словами, через російський удар в Одесі є пошкодження інфраструктури та житлових будинків. Зокрема, у двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир.

За даними Лисака, серед потерпілих 42-річний чоловік, який перебуває у важкому стані, у стані середньої важкості 7-місячне немовля, 14-річний хлопець та 8-річна дівчинка. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів, де їм надається необхідна допомога.

"У частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання. На місцях пошкоджень працюють комунальні служби та оперативні штаби. Мешканці можуть отримати допомогу й консультації, зокрема щодо оформлення документів для отримання компенсацій", - заявив посадовець.

На місцях працюють відповідні служби. Триває обстеження будинків.

Удар по Одесі 31 грудня - що відомо

Як писав УНІАН, у ніч проти 31 грудня армія Росії почала атакувати Одесу та Одеську область ударними дронами. У місті спалахнули пожежі, через влучання частина міста залишилася без світла, водо- та теплопостачання.

Також стало відомо, що у двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки, серед поранених є діти. В Одеській ОВА повідомили, що ціллю окупантів стала цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії.

