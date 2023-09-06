Вони розробили план вивезення інших матеріальних цінностей захопленого міста.

У тимчасово окупованому Токмаку в Запорізькій області російські окупаційні війська вивезли обладнання з місцевого підприємства.

Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни почали розграбування місцевих підприємств на тлі активного контрнаступу Сил оборони на південному фронті.

Зазначається, що у Токмаку російські загарбники розграбували ковальсько-штампувальний завод.

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"Наразі місцевою окупаційною владою розроблено план вивезення інших матеріальних цінностей захопленого міста, який буде приведений у дію в разі погіршення ситуації для окупантів", — додали у ЦНС.

Ситуація у Токмаку

Нещодавно повідомлялось, що окупаційну владу міста Токмак Запорізької області починають евакуювати через наближення лінії фронту у зв'язку з поступовим просуванням Сил оборони України.

18 серпня ЗМІ писали, що ЗСУ наближаються до Токмака і вступають у бій з першою лінією оборони росіян

22 серпня бійці 47-ї окремої механізованої бригади заявили, що зайшли у Роботине з боями і почали евакуацію мирних людей. За словами військового експерта Олександра Коваленка, Роботине було найбільшою перешкодою в просуванні в бік міста Токмак.

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