За відмову працювати в окупації вчителям загрожують відправкою в Росію.

Окупанти погрожують депортацією вчителям на окупованій території, які відмовляються співпрацювати. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Запорізької області зафіксовано випадки обшуків, які проводились в домівках вчителів, які не пішли на роботу в захопленій "школі". Росіяни шукали докази співпраці з Силами Оборони України та погрожували освітянам депортацією, якщо вони не підуть на співпрацю з окупаційною адміністрацією", – повідомляє ЦНС.

Відзначається, що окупантам не вдається знайти достатню кількість вчителів для роботи в підконтрольних їм школах, оскільки місцеві жителі просто відмовляються співпрацювати. Проблему частково вирішують, завозячи вчителів з Росії.

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Ситуація на окупованих територіях - останні новини

Російські окупанти продовжують знищувати і розкрадати майно в Маріуполі. Як розповів радник мера Петро Андрющенко, загарбники почали різати на металобрухт залізничні вагони. Саму ж залізницю російські окупанти знищили під час блокади міста.

Крім того, російські окупанти продовжують красти українське зерно. Андрющенко зазначив, що основний потік фур з вкраденим зерном йде з тимчасово окупованого Криму. Також загарбники відновили роботи в кар'єрах і крадуть український граніт поблизу Маріуполя.

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