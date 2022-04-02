Їхні родичі спокійно реагують на те, що окупанти прийшли вбивати українських дітей та грабувати будинки.

Російські окупанти розповіли дружині та батькові про те, як вони вбивають українських дітей у Маріуполі та їдять собак.

Про це йдеться перехоплених телефонних розмовах, опублікованих.

Так, один із загарбників смакує з дружиною "сафарі" на дітей в Маріуполі. Зокрема, окупант та його дружина обговорюють відео, на якому "кадирівці" біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногам – для розваги.

Дружина: Це "кадирівці" все публікують. Ось, вони всіх дітей розстрілюють. Вони виставили, як він ("кадирівець" - УНІАН) біжить за дівчинкою і по ногах їй, нах*й, стріляє. Дівчинці десь років 13, чи що.

Окупант: Так.

Загарбник також вихваляється захопленими під Києвом трофеями: "Машин набрали собі, бл*дь. Рушниць собі понабирали, карабінів…".

А ще один окупант абсолютно спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак, а з харчуванням у них "все нормально".

Окупант: Собаку зарізали, з'їли.

Батько: Ти ж казав нутрію.

Окупант: Нутрії закінчилися.

Раніше повідомлялося, як окупант розповів матері про звірства РФ в Україні.

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