Внаслідок обстрілів у Марганці та навколишніх селищах і селах лишилися без води 45 тис. родин.

Російські окупанти всю ніч тримали під прицілом Нікопольський район, обстрілюючи його з "Градів".

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА ВАлентин Резніченко.

"Били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Направили туди понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали", - зазнавич він.

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За його даними, у Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу, внаслідок чого 45 тис. родин у самому Марганці та навколишніх селищах і селах лишилися без води.

"Енергетики працюють - лагодять лінію, щоб запустити станцію", - додав Резніченко.

Він зазначив, що російські снаряди також понівечили й будівлі та автівки.

"У інших районах кричала сирена, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно", - уточнив голова ОВА.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.

Так, вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвані лінії електропередач. Тоді без світла залишилися майже тисяча родин.

У ніч на 1 листопада окупанти запустили по Нікополю 40 снарядів. Ворог понівечив 14 багатоповерхових та приватних будинків. А 3 листопада РФ знову вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрона-камікадзе.

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