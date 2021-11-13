Зосередження такої кількості бойової техніки свідчить про ймовірне нарощування сил і засобів противника з метою створення резервів, - йдеться у звіті місії.

Патрулі місії ОБСЄ на Донбасі зафіксували 97 одиниць бронетанкового та артилерійського озброєння збройних формувань Російської Федерації, розміщених як з порушенням ліній відведення, так і поза межами визначених районів зберігання.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації з питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook.

Зокрема, у зоні дій так званого "1 армійського корпусу" російських найманців в районі Тернове було виявлено 9 танків, розміщених поза межами визначеного району зберігання, та 19 САУ невизначеного типу, розміщених на відстані 47 км від лінії розмежування.

У зоні дій так званого "2 армійського корпусу" окупантів у районі Міусинська було виявлено 78 одиниць бойової техніки, розміщеної поза межами визначених районів зберігання, на відстані 56 км від лінії розмежування, у тому числі: танки невизначеного типу – 16 одиниць, РСЗВ невизначеного типу – 9 одиниць, САУ невизначеного типу – 12 одиниць, причіпні гаубиці невизначеного типу – 12 одиниць, ББМ – 29 одиниць.

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"Зосередження такої кількості бойової техніки свідчить про ймовірне нарощування сил і засобів противника з метою створення резервів", - йдеться у звіті місії.

Також зазначається, що представники збройних формувань РФ продовжували перешкоджати роботі патрулів місії на окупованих територіях.

Так, на блок-посту біля Безіменне члени збройних формувань РФ зупинили патруль СММ, не дозволивши спостерігачам проїхати в напрямку населеного пункту Саханка, пославшись на те, що в даному районі, начебто, ведеться розмінування.

"Внаслідок цих перешкод, СММ ОБСЄ не вдалося виявити та встановити дійсну кількість та типи озброєння і бойової техніки збройних формувань РФ, які перебувають поза межами визначених районів та з порушенням ліній відведення. Тому наведені у звіті дані не відображують дійсних масштабів порушень, здійснених збройними формуваннями РФ на окупованих ними територіях", - додали в місії.

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Автор: Тамара Отовська