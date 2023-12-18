Загарбник сам купував собі обмундирування та добровільно погодився штурмувати Авдіївку.

Українські військові продовжують масово знищувати російських загарбників під Авдіївкою. Серед ліквідованих опинився окупант з "нефартовим" прізвищем.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, на Авдіївському напрямку свою смерть знайшов Олександр Лєпьошкін з Челябінської області. У некрологах зазначається, що він добровільно погодився йти на штурм Авдіївки.

"Лєпьошкін виправдав своє прізвище - добровільно підписав контракт, витратив 160 тисяч рублів з одноразової виплати на придбання обмундирування та екіпірування, сам зголосився на Авдіївський напрямок ... взагалі зробив все щоб розбитися "в лєпьошку", - зазначив експерт.

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Втрати Росії - останні дані

Втрати Росії в Україні підскочили за добу й перетнули нову "червону лінію" - тепер становлять понад 347 тисяч осіб.

Упродовж доби ліквідовані 1 090 супротивників, і загальні втрати російський окупаційних війск сягнули позначки приблизно 347 160 вояків. Також за останню добу ліквідовано 44 ворожих танки, 60 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, три реактивних системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони та 12 дронів оперативно-тактичного рівня.

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