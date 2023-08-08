Наразі підбитий дроном ВДК бореться за живучість, тоді як в акваторії Чорного моря сталися зміни.

Великий десантний корабель "Оленегорський горняк" був заведений у Чорне море, щоб висаджувати російський десант на українському узбережжі, зокрема на Одещині.

Як повідомив під час брифінгу у медіа-центрі "Україна-Одеса" речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук, після обстрілів кримських мостів та інциденту у Новоросійську з кораблем "Оленегорський горняк", в акваторії сталося кілька відмінностей.

Зокрема, це - зменшення кількості кораблів безпосередньо у Чорному морі та зменшення ракетоносіїв, один з яких наразі перебуває у спорядженому стані в одному з місць базування.

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"Це дуже важливо, бо вони (окупанти – УНІАН) використовують ці морські платформи, в першу чергу, для обстрілів нашого узбережжя", - сказав речник.

За його даними, також збільшена активність прикордонної служби РФ в районі Керч-Єнікальській протоки. Плетенчук нагадав, що Керченська протока є морською зоною України, і лише Україна може видавати будь-які попередження в цій ділянці моря.

"Про що, очевидно, і було зроблено попередження ще 20 липня, в якому було вказано, що ця ділянка є небезпечною для судноплавства. Але окупанти не дослухаються до попереджень, внаслідок чого періодично стаються інциденти в морі за участю їх кораблів та суден. Один із таких випадків став з "Оленегорським горняком", через що він тепер у небоєдатному стані", - розповів Плетенчук.

За його словами, зараз у Керч-Єнікальській протоці перебувають 14 бойових одиниць (кораблів та катерів) російських прикордонників. Крім того, загарбники вважають Азовське море своєю внутрішньою водоймою: минулого тижня задля посилення безпеки окупанти збільшили там кількість своїх кораблів до трьох одиниць. Крім того, внаслідок інциденту з ВДК у Новоросійську противник припинив використовувати великі десантні кораблі у якості паромів. Плетенчук акцентує: взагалі історія "Оленегорського горняка" є показовою. Порт приписки у нього Північний флот ВМС РФ, це - одна із шести таких одиниць, яка була заведена до повномасштабного вторгнення в акваторію Чорного моря для того, щоб провести десантну операцію на українському узбережжі.

"Але цей корабель не знайшов іншої роботи крім того, щоб перевозити цивільне населення через Керч-Єнікальську протоку. А зараз він в тому стані, в якому є, і така доля очікує весь Чорноморський флот. Взагалі ми бачимо тенденцію до повторення історії, яка, як відомо, ходить по колу. Можна згадати Кримську війну та її результати для Російської імперії (ця війна у 1850-х роках завершилась поразкою для Росії – УНІАН)", - наголосив Плетенчук.

Він додав, що наразі інформація про те, що вказаний ВДК потонув, ще уточнюється.

"Надходила інформація, що його намагаються відбуксувати до доку для ремонту... Наразі можемо спостерігати процес боротьби за живучість. Звісно, цю одиницю росіяни намагатимуться врятувати…", - розповів речник ВМС ЗСУ.

На території РФ морський дрон протаранив "Оленегорський горняк"

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня у Новоросійську (РФ) морський дрон пошкодив великий десантний корабель, який був "серцем" флоту РФ, "Оленегорський горняк". Такі самі кораблі величезну роль грали в так званому "сирійському експресі" - поставках зброї в Сирію десантними кораблями РФ, а під час повномасштабного вторгнення в Україну мета цих кораблів двояка. Одна з головних полягала у висадці десанту, зокрема на Одещині, але тоді Росія не зважилася на цей крок.

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