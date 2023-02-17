Він вважає, що зараз йде четверта світова війна.

В майбутньому Україна стане провідним членом Північноатлантичного альянсу.

Таку думку висловив політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю УНІАН. Він вважає, що НАТО може перетворити Україну на європейський форпост, оскільки її Збройні Сили показали свою здатність ефективно воювати.

"Той же Кіссінджер дуже точно з цього приводу розкрився. Він сказав, що найголовніший геополітичний підсумок 22 року - це поява на карті світу великої держави з найбільшою і ефективною армією. Це розуміють на Заході. Тобто питання зараз стоїть вже не про те, що НАТО захищатиме беззахисну Україну. А про те, що без армії України неможливо захистити НАТО", - сказав Піонтковський.

Політолог зазначив, що західні політики усвідомлюють, що було б, якби Україна впала за кілька днів. "Путін у військовому тріумфі вийшов би на кордон Польщі, Балтії, і повторив би свій ультиматум 15 грудня: збирайте манатки – забирайтеся геть. І я не впевнений змогло б ось те НАТО, яким воно було в грудні 2021 року, відстояти. А зараз все ясно, у них є найсильніша армія України, яка захищає їх. А їхнє завдання - озброїти її найсучаснішою зброєю", - зазначив він.

На його думку, після війни сформуються все нові світові системи, а Україна де-факто стане провідним членом Північноатлантичного альянсу.

"Це четверта світова війна. Третьою була холодна. Після кожної світової війни встановлюється нова система міжнародних відносин і безпеки. Після наполеонівських воєн це було на Віденському конгресі. Після Першої світової війни – на Версальському, після Другої світової – в Потсдамі. І цю систему встановлюють держави-переможниці. А три найбільші держави-переможниці в цій війні очевидні - Україна, Великобританія і США. Місце в системі міжнародних відносин і безпеки досягається на полі бою. І це завдання Україна вже виконала, саме так вона буде сприйматися. Україна вирішуватиме: а чи потрібен НАТО такий член, як Угорщина?" - сказав Піонтковський.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, що 30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ країни до НАТО в прискореному порядку.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в офіційній заяві сказав, що двері для вступу України в НАТО відкриті, однак зараз вони зосереджують увагу на підтримці оборони України.

Нещодавно він заявив, що країнам-членам Альянсу потрібно готуватися до тривалого протистояння з Росією.

За даними ЗМІ, зараз вони працюють над інструкціями щодо координації їхніх дій у разі конфлікту "високої інтенсивності".

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