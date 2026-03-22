'Молнії' злетіли нестандартно: прикордонники рознесли ворожий склад безпілотників (відео)

Знищено польовий склад безпілотників типу "Молнія" разом із підготовленою стартовою позицією для їхнього запуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що це було відбулося завдяки умілій роботі операторів БпЛА бригади "Сталевий кордон" на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

Також під руйнівну силу дронів потрапили п’ять укриттів противника, польовий склад мін, три антени зв’язку та квадроцикл.

Прикордонники показали відео як знищують запаси ворога, які мали бути спрямовані проти українських військових та техніки.

Як повідомляв УНІАН, фахівець із військових радіотехнологій та радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов зазначав, що на фронті зростає кількість російських ударних БпЛА типу "Молнія", які працюють на невідомій частоті, і тому їм важко протидіяти.

За його словами, помітно зростає не тільки кількість "Молній", а також ударних і розвідувальних дронів. Почастішали запити від військових про те, чому українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) не завжди ефективно протидіють саме "Молнії".

Як пояснив Бескрестнов, засоби радіоелектронної розвідки (РЕР) здатні добре фіксувати сам безпілотник, адже під час польоту він передає відеосигнал, який можна виявити в ефірі. Однак невідомо, на якій частоті здійснюється керування дроном. Річ у тім, що "Молнія" лише приймає команди від оператора і не передає сигнал у відповідь. Через це визначити канал управління надзвичайно складно.

Проте, додав фахівець, у випадку з "Молнією" оператор може знаходитися на відстані 30-60 кілометрів. Через це засоби РЕР погано виявляють сигнали пульта, "аналізуючи просто спектр візуально, адже LoRa може працювати на рівні шумів".

Вас також можуть зацікавити новини: