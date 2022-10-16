Противник веде активну оборону вздовж всієї лінії зіткнення і намагається налагодити логістику.

Вночі на півдні ворог двічі завдавав авіаційних ударів по позиціях ВСУ.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, противник веде активну оборону вздовж всієї лінії зіткнення, намагається налагодити логістику, перегруповується для розподілу сил.

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"З метою уточнення становища наших військ та корегування вогню артилерії ворог продовжує використовувати безпілотні апарати у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Протягом ночі тривали атаки по позиціях наших підрозділів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів, двічі нанесені удари армійською авіацією", - повідомив речник командування.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Ворог зосередився на захопленні Бахмута-Краматорська. Протягом минулої доби українські військові в черговий раз відбивали атаки противника на Іванград. Попередньо в британській розвідці повідомляли, що окупанти йдуть на південь від Бахмута.

Як розповів радник ОП Олексій Арестович, повідомлення російських пропагандистів про нібито взяття під контроль низки населених пунктів на Бахмутському напрямку не відповідають дійсності. Це українські військові досить успішно провели контратаку.

Своєю чергою Генштаб ЗСУ звітує, що смертність серед поранених російських військовослужбовців досягає 50%.

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