ДБР виявило, що окремі представники криптоіндустрії здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції.

Працівники Державного бюро розслідувань встановили факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих щодо рф міжнародною спільнотою.

"ДБР виявило, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з російської федерації та республіки білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF, в обхід санкцій", - йдеться у повідомленні відомства на офіційному сайті.

Серед іншого це відбувалось і через певні українські вебсайти.

"Таким чином здійснювалося фінансування підривної діяльності проти України. ДБР передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які своєю чергою звернулись до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.

Криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона.

Нагадаємо, ДБР проведе спецрозслідування у справі Януковича про незаконне переправлення осіб через держкордон.

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