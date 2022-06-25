Працівники Державного бюро розслідувань встановили факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих щодо рф міжнародною спільнотою.
"ДБР виявило, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з російської федерації та республіки білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF, в обхід санкцій", - йдеться у повідомленні відомства на офіційному сайті.
Серед іншого це відбувалось і через певні українські вебсайти.
"Таким чином здійснювалося фінансування підривної діяльності проти України. ДБР передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які своєю чергою звернулись до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.
Криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона.
Нагадаємо, ДБР проведе спецрозслідування у справі Януковича про незаконне переправлення осіб через держкордон.