Весь світ повинен тепер не просто допомагати Україні, а дбати про свою безпеку.

Екс-глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж оцінив ймовірність ядерної війни. Президент РФ Путін загрожує всьому світу і він небезпечний, вважає генерал армії України.

Про це Маломуж розповів в ефірі телемарафону FREEДОМ.

"Він (Путін - УНІАН) у безвиході. Він не знає, як діяти. Його зациклили... Всі його спецслужби вселили: "ти великий"... Він намагається піднімати ставки, погрожувати. Реально потрібно діяти. Він не просто загрожує, реально діє... Це розгубленість і безвихідь, і в цьому він небезпечний. Приземлити його можна дуже потужно, нашими успіхами", - зазначив генерал.

На думку Маломужа, зараз дійсно спостерігається загроза ядерної війни, а тому весь світ повинен діяти. Всі повинні жорстко поставити Путіна на місце і нейтралізувати його, адже кривавий диктатор "грає на межі фолу". За словами генерала, зараз президент РФ готує собі "грунт" для застосування ядерної зброї. Так, Путін наказав проводити на тимчасово окупованих територіях України "референдуми", після яких він може перейти до рішучих кроків.

Маломуж зазначив, що президент США Джо Байден та інші високопоставлені особи вже попередили Путіна про наслідки застосування ядерної зброї. Якщо диктатор вдарить по Україні, то інші країни відразу ж відреагують і "прилетить" по РФ.

Весь світ, заявив Маломуж, зараз повинен зупинити Путіна. Однак для цього інші країни повинні зрозуміти, диктатор загрожує не тільки Україні, зараз мова йде про загрози для всієї планети.

Ядерні погрози Путіна: що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Путін сказав, що використовує всі наявні засоби у разі "загрози територіальній цілісності РФ". У тому числі диктатор говорив і про ядерну зброю.

На ядерні погрози Путіна відреагували військові експерти, які зазначили, що заяви диктатора - шантаж. Вони вважають, що так президент РФ просто намагається змусити Україну піти на переговори з РФ і погодитися з вимогами Москви.

Однак як би диктатор не намагався лякати світ "ядеркою", президент України Володимир Зеленський зазначив, що не вірить, що Путін використовує ядерну зброю. А НАТО попереджає Росію про "тяжкі наслідки" у разі застосування ядерної зброї.

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