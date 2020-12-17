Росія ,за словами Путіна," буде нарощувати " підтримку ОРДЛО.

Україні слід офіційно відреагувати на нову заяву президента РФ Володимира Путіна про "підтримку" Росією окупованих районів Донбасу.

Таку думку висловив представник України на мінських переговорах, журналіст Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24".

"Сподіваюся, що відповідна реакція МЗС України буде. Якщо та ж Росія говорить про те, що це внутрішній конфлікт, то на якій підставі вона надає якусь підтримку? Тут можна ловити Путіна за язик і ставити на своє місце", - сказав він.

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При цьому він сумнівається, що РФ посилить підтримку окупованого Донбасу: "риторика і справи в Росії не завжди збігаються".

"І я не вірю словам Путіна, що буде нарощуватися підтримка, тому що економічна ситуація в Росії зараз погіршується. І на Донбасі це в першу чергу помітно, там економічна ситуація в 10 разів гірша, ніж у Росії, Росії зараз не до Донбасу... Він (Путін, - УНІАН) говорить те, що хочуть чути від нього виборці. Насправді це не так, це брехня", - сказав він.

Що сказав Путін про Донбас

На прес-конференції в четвер Путін оголосив, що РФ буде "нарощувати підтримку" окупованого Донбасу. "Ми, Росія, як підтримували Донбас, так і будемо підтримувати. Ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Це стосується і підтримки виробництва, і вирішення соціальних питань, і інфраструктурного характеру питань, і так далі", - заявив Путін.

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Автор: Юрій Годован