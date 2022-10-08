Росії буде складно вести війну з такими настроями, вважає Піонтковський.

Російський диктатор Володимир Путін створив собі багато проблем, запустивши кампанію очорнення російських військових і призвавши на фронт жителів бідних регіонів.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН озвучив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

Політолог акцентував, що своїм зверненням до російських військових Міністр оборони України Олексій Резніков спробував донести до генералів армії РФ, що їм варто брати справу в свої руки.

"Підтекст виступу міністра Рєзнікова саме такий: "Нумо, хлопці, або вас взагалі на дибу, або закінчуйте цю злочинну війну". Я думаю, що багато хто задумається. У будь-якому випадку з такими настроями дуже важко вести війну. Путін вже вніс розкол і створив піраміду протиріч", – вважає Піонтковський.

Політолог наголосив, що міністр оборони України "вказав їм правильний шлях і вибрав правильний момент".

"Ще кілька днів тому було рано звертатися до них. "Розберіться з цими придурками в Москві, і ми з вами домовимося. Ми військові люди, ми зрозуміємо один одного", – сказав він.

Політолог також зазначив, що такі заклики можуть спрацювати, якщо врахувати контекст – в РФ розгорнули інформаційну кампанію проти військових.

"Я не хочу ідеалізувати російських військових, вони скоїли величезну кількість військових злочинів. На відміну від генерала Залужного, Я не такої високої думки про їхні інтелектуальні здібності, але ми бачимо, що щодо них розгорнута запущена Путіним система очорнення. На них спустили Кадирова, Пригожина, спікера Думи Володіна і цих мерзотників, яких прозвали військовими кореспондентами", – зазначив він.

Він упевнений, що Путін створив собі багато проблем, відправивши на фронт вихідців з бідних регіонів і глибинки.

"Хто ці нещасні мобики? Всі люди середнього класу, у яких є гроші, зв'язки - вони всі поїхали. Одні називають цифру 200 тисяч, а інші – 700 тисяч. Там дуже багато. Середній клас поїхав. На фронт вони женуть робітничо-селянських мобіків. Це створить їм страшну проблему після війни. Половину цих мобиків вб'ють, половина якось виживе, і вони зі своїми автоматами повернуться в російські міста. Ви уявляєте, що вони там влаштують? Теж саме, що російські солдати в Петрограді в 17 році, що кинули фронт і хотіли розібратися з тими, хто їх послав. Колосальну кількість проблем Путін запустив", – вважає Піонтковський.

У РФ почалася кампанія з дискредитації військових: що варто знати

Як писав УНІАН, в РФ почали активно критикувати військове командування, звинувачуючи саме військових у невдачах у війні проти України.

Аналітики припускають, що російський диктатор Володимир Путін намагатиметься зробити винним у невдачах на війні проти України військове командування.

Зокрема, публічно за нездатність оперативно відреагувати на загострення ситуації військове командування розкритикували лідер "вагнерівців" Євген Пригожин і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Їхні заяви підхопили ток-шоу на федеральних каналах – критика військового командування вперше почала звучати на всю країну.

Експерти припускають, що Пригожин і Кадиров прагнуть змістити Міністра оборони Сергія Шойгу. Водночас наслідків за такі дії для обох не було. Більше того, Путін вдруге з 24 лютого "підвищив" Кадирова, давши йому звання генерал-полковника.

ISW прогнозує, що Путін зробить відповідальним за невдачу російської армії у повномасштабній війні проти України саме главу Міноборони РФ Сергія Шойгу.

8 жовтня українська військова розвідка повідомила, що в Москві розпочався комплекс "заходів" спрямованих проти військових, зокрема, масові затримання.

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