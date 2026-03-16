Ранкова атака на Україну була нетиповою: Ігнат розкрив деталі

За словами військового, противник продовжує модернізацію своїх безпілотників.

Атака, яку російські окупанти здійснили сьогодні вранці на Україну, зокрема, на Київщину, біла нетиповою. Про це в етері телемарафону заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Дійсно, нетипова атака була вранці, близько 9 години. Скажемо так, близько 30 дронів плюс різних типів були спрямовані на Київщину. З не дуже хороших новин - те, що ці дрони мають канали зв'язку: mesh-мережі використовують та інші канали зв'язку, те, що ворог може ними керувати. Різні типи були: й розвідувальні, але більшість - ударні", - сказав Ігнат.

З кращих новин, за словами Ігната, те, що майже всі дрони противника були збиті. Уламки у центрі столиці - це саме результат роботи ППО України. Представник Повітряних сил ЗСУ додав:

"Ми бачили, що і в центрі столиці уламки знайшли - їх будуть ідентифікувати. Що це за дрони, та яким чином противник їх модернізує".

Противник, уточнив Ігнат, не припиняє модернізацію дронів - вони стають менш помітними, їх важче пригнічувати засобами РЕБ. Якщо раніше, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відповідних антен на дронах було лише 4, то наразі вже 16. Плюс з’явилися новітні антени, які все важче пригнічувати українським військовим.

Водночас, за словами Ігната, фахівці по РЕБ виконують дуже велику роботу. Ворожі дрони, які вдається подавити, часто знаходять у безлюдній місцевості, де вони падають неушкодженими.

Як підкреслив Ігнат, Москва витрачає на модернізацію своїх дронів та ракет мільярди доларів. Наразі на місцях падіння уламків працюють фахівці, які встановлюють тип тощо цих засобів ураження.

Удар РФ по Україні 16 березня

У ніч на 16 березня та протягом сьогоднішнього ранку противник атакував Україну 211 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Основні напрямки удару - Одеська, Запорізька та Київська області. За попередніми даними, станом на 11:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 194 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Як писав УНІАН, мер Києва Віталій Кличко заявив, що 16 березня РФ атакувала столицю "Шахедами". Внаслідок атаки уламки впали у середмісті. За словами мера, пожежі та постраждалих немає. Наслідки атаки зафіксовані у Шевченківському районі міста, та у Соломʼянському районі, де сталося падіння уламків на територію нежитлої забудови. Крім того, у Святошинському районі столиці уламки впали на нежитловій території, там зайнялася трава.

