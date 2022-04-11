Пентагон розглядає варіанти навчання більшої кількості українців роботі з безпілотною системою Switchblade.

Росія намагається поповнити запаси і посилити позиції на Донбасі, але в Міноборони США не вважають це початком нової фази наступу.

Про це в коментарі CNN розповів представник Пентагону.

Про наміри росіян свідчить колона транспортних засобів, що наближається до українського міста Ізюм з півночі.

За словами чиновника, колона військової техніки РФ включає в себе "елементи управління і контролю, батальйон підтримки, в основному допоміжні засоби, можливо, гвинтокрилу авіаційну підтримку та іншу підтримку піхоти".

Чиновник також повідомив, що є докази того, що Росія намагається зміцнити свої позиції на південний захід від Донецька, в першу чергу артилерійськими частинами.

За словами чиновника, США не вважають, що це "новий наступ" на Донбасі, а вважають, що російські сили "працюють над посиленням своїх можливостей".

Тим часом, за словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, Пентагон розглядає варіанти навчання більшої кількості українців роботі з безпілотною системою Switchblade.

Але чиновник сказав, що ніяких рішень про те, "як це буде виглядати, скільки часу це займе, де це буде, хто буде тренуватися", ухвалено не було.

Раніше в США проходила військове навчання невеликої кількості українців, яких Америка навчала цій системі, перш ніж вони повернулися в Україну.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Наступ в районі Донбасу вже почався. Агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19 500 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

В результаті дій армії РФ біженцями стали вже 11,4 мільйона громадян, 7,1 мільйона були вимушені покинути свої домівки й оселитися в інших українських регіонах. Росіяни вбили вже 183 дитини.

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