За його словами, зараз Росія намагається "замилити" аналогічну пропозицію України.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував пропозицію керівництва РФ про "різдвяне перемир'я".

У розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube він сказав, що раніше Володимир Зеленський виступав з аналогічною пропозицією, проте тоді Росія відмовилася.

"Якщо говорити розумною дипломатичною мовою, то у нас абсолютно прозорі наміри. Коли ми запропонували, коли наш Президент запропонував, вони не відреагували. Так, Пєсков відмовився, тому що тоді ініціатива була за українською стороною, і вони, звичайно, не могли на це піти. Тепер ініціатива за ними", - сказав Арестович.

За його словами, російська сторона намагається "замилити" пропозицію України і виставити її як країну, яка хоче війни.

"Можу відповісти: ми хочемо продовження війни до того моменту, поки остання нога останнього окупанта не забереться з нашої території. Ось тоді ми готові до переговорів. Така наша умова. Тому ніякого перемир'я до цього не буде, а будуть тільки HIMARS на ваші голови", - додав він.

Різдвяне перемир'я

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Російської Православної церкви Патріарх Кирил закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво, щоб "дати віруючим можливість відвідати церковні служби".

Президент РФ Путін офіційно віддав Міністру оборони РФ відповідний наказ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав пропозицію про перемир'я способом загнати Україну в пастку.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що пауза вигідна окупаційним військам. Крім того, таким чином Путін хоче очорнити захисників України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін хоче використати "перемир'я", щоб краще підготуватися до продовження війни.

Нагадаємо, що 12 грудня він запропонував Росії вивести війська з України на Різдво.

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