На той момент віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін запропонував Дмитру Дьомушкіну стати "мером" одного з великих міст на Донбасі.

Відомий російський ультраправий політик Дмитро Дьомушкін зізнався, що віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін займався відправкою бойовиків на Донбас.

На інтерв'ю Дьомушкіна звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

Російський націоналіст розповів, що Рогозін особисто запропонував Дьомушкіну поїхати на Донбас і стати кимось на зразок терориста Олександра Бородая.

"Це була офіційна розмова (з Рогозіним – ред.). Це був лютий місяць, ще до референдуму в Криму, ще до всіх цих речей, коли я повинен був стати мером одного з великих міст і поїхати туди, зібравши (російський – ред.) націоналістів", - зазначив Дьомушкін.

"Така ось "громадянська війна", - прокоментував слова Дьомушкіна Денис Казанський.

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Автор: Денис Прядко