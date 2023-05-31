У Чорному морі зараз перебувають три ракетоносії, два з яких - підводні.

Росія тримає у Чорному морі три російські ракетоносії, зокрема два підводних. Загроза нової ракетної атаки дуже висока.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк, передає FREEДОМ. За її словами, зафіксувати пуски з підводного ракетоносія важче. Цим окупанти ускладнюють роботу української ППО.

"І це говорить про те, що абсолютно ймовірно, що ворог готується до завдання ракетного удару, зокрема із залученням морських ракетоносіїв. Розуміючи, що всі готові до протидії атаці, ворог може брати паузи на певний період для того, щоб застати наші сили ППО зненацька", – попередила Гуменюк.

Вона також наголосила, що присутність ракетоносіїв на бойовому чергуванні - це завжди дуже високий рівень небезпеки. Пуск може відбутися в будь-який момент. Ймовірно, росіяни міксуватимуть засоби ураження, запустивши ракети одночасно з дронами.

"На тлі постійного поповнення запасів дронів-камікадзе абсолютно вірогідно, що буде залучатися до атаки і дроновий відволікаючий компонент. Коли вони запускають дрони хвилями для того, щоб спровокувати роботу ППО, виявити точки її розташування і після цього завдати удару більш точними ракетами", – підсумувала Гуменюк.

Ракетний терор РФ

Останніми днями окупанти здійснюють масовані атаки по українським містам ракетами та БпЛА. В ніч на 30 травня ворог здійснив масовану атаку дронами-камікадзе на Київ. Їх запускали кількома хвилями та з різних напрямків. Загалом, внаслідок нічної атаки на столицю, одна людина загинула, 11 постраждали.

Вдень 29 травня ворог вдарив по Києву балістичними ракетами "Іскандер", усії їх було збито. А в нічь на 29 травня росіяни здійснили комплексну атаку одразу кількома десятками ракет та дронів з мінімальню результативністю.

При цьому в ГУР заявили, що після провалу ракетного бліцкриґу взимку та на початку весни, коли росіяни безуспішно намагались знищити енергетичну інфраструктуру України та посіяти паніку серед суспільства, РФ змінила тактику.

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