Російська пропаганда старанно працює над створенням видимості "широкої міжнародної підтримки" псевдореферендумів.

Російська пропаганда все робить для видимості "широкої міжнародної підтримки". А Кремль втягує у злочинну діяльність окремих громадян іноземних держав, які з ідеологічних чи з інших міркувань погоджуються брати участь у відвертому фарсі: вихваляти "російську демократію", лаяти "українських нацистів" і "західних імперіалістів" та "не помічати" окупації. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У відомстві нагадали, що так звані "Іноземні спостерігачі" зіграли особливу роль у ганебній "легітимізації" псевдореферендумів 2014 року. Апелюючи до їх участі, Кремль говорив про відповідність "плебісцитів" міжнародним нормам і стандартам, переконував росіян в тому, що за кордоном у Росії є багато друзів серед політиків, журналістів та інтелектуалів.

"Скільки коштує ця "дружба" російська пропаганда воліла ніколи не згадувати. У вересні 2022-го росіяни задіяли ті самі технології під час псевдореферендумів уже в чотирьох областях України. За рік виставу було повторено: цього разу у вигляді фейкових місцевих "виборів", синхронізованих з російським "єдиним днем" голосування", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За словами голови Центральної виборчої комісії РФ Елли Памфілової, з півсотні іноземців, які зголосилися на роль "спостерігачів", понад 30 працювали у так званих "нових регіонах" ‒ окупованих територіях материкової України.

Найбільшу групу складають громадяни європейських країн ‒ 21. 15 з них є громадянами держав Європейського Союзу. Також окуповані території України незаконно відвідали троє громадян США, шестеро осіб з країн Латинської Америки, троє з африканських і троє – з азійських держав.

Хто ці люди

У російській пропаганді ці особи фігурують ледь як не офіційні представники держав, громадянами яких вони є. Втім це не так. Жоден уряд і жодна авторитетна міжнародна організація, що спеціалізується на спостереженні за виборами, не делегували на псевдовибори нікого. Більшість іноземців (21 з 33) як "міжнародних експертів" запросила Громадська палата РФ. Роль експертів зводилася до відвідування дільниць для "голосування", участі в записах пропагандистських телесюжетів та прес-конференціях із заявами про "відсутність порушень", "прозорість процесу" та "абсолютну легітимність" фейкових "виборів" і минулорічних псевдореферендумів.

Іноземних громадян, залучених до псевдовиборів, можна розділити на кілька груп. Серед них є особи, безпосередньо залучені до створення пропагандистського контенту. Частина з них позиціонують себе як незалежних блогерів чи журналістів, частина ‒ є співробітниками російських медіа чи адміністраторами сайтів, афільованих з Кремлем. В окремі групи можна виділити політиків крайньо правого та лівого спрямування, осіб, пов’язаних зі структурою Євгенія Пригожина "Асоціація вільних досліджень і міжнародного співробітництва" (AFRIC) та інших агентів російського впливу.

Росія намагається узаконити захоплені території шляхом "референдумів"

Фейкові "референдуми" про приєднання до Росії тимчасово окупованих територій України з 23 по 27 вересня 2022 року проходили під дулами автоматів, без міжнародних спостерігачів та мали ознаки фальсифікації.

У зв'язку з чим не було прийнято ні українською владою, ні демократичною спільнотою. Таку саму схему Москва використовувала під час окупації українського півострова Крим із метою внутрішньої легалізації свого злочину.

Вас також можуть зацікавити новини: