Російська пропаганда все робить для видимості "широкої міжнародної підтримки". А Кремль втягує у злочинну діяльність окремих громадян іноземних держав, які з ідеологічних чи з інших міркувань погоджуються брати участь у відвертому фарсі: вихваляти "російську демократію", лаяти "українських нацистів" і "західних імперіалістів" та "не помічати" окупації. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У відомстві нагадали, що так звані "Іноземні спостерігачі" зіграли особливу роль у ганебній "легітимізації" псевдореферендумів 2014 року. Апелюючи до їх участі, Кремль говорив про відповідність "плебісцитів" міжнародним нормам і стандартам, переконував росіян в тому, що за кордоном у Росії є багато друзів серед політиків, журналістів та інтелектуалів.
"Скільки коштує ця "дружба" російська пропаганда воліла ніколи не згадувати. У вересні 2022-го росіяни задіяли ті самі технології під час псевдореферендумів уже в чотирьох областях України. За рік виставу було повторено: цього разу у вигляді фейкових місцевих "виборів", синхронізованих з російським "єдиним днем" голосування", - йдеться у повідомленні.
За словами голови Центральної виборчої комісії РФ Елли Памфілової, з півсотні іноземців, які зголосилися на роль "спостерігачів", понад 30 працювали у так званих "нових регіонах" ‒ окупованих територіях материкової України.
Найбільшу групу складають громадяни європейських країн ‒ 21. 15 з них є громадянами держав Європейського Союзу. Також окуповані території України незаконно відвідали троє громадян США, шестеро осіб з країн Латинської Америки, троє з африканських і троє – з азійських держав.
Хто ці люди
У російській пропаганді ці особи фігурують ледь як не офіційні представники держав, громадянами яких вони є. Втім це не так. Жоден уряд і жодна авторитетна міжнародна організація, що спеціалізується на спостереженні за виборами, не делегували на псевдовибори нікого. Більшість іноземців (21 з 33) як "міжнародних експертів" запросила Громадська палата РФ. Роль експертів зводилася до відвідування дільниць для "голосування", участі в записах пропагандистських телесюжетів та прес-конференціях із заявами про "відсутність порушень", "прозорість процесу" та "абсолютну легітимність" фейкових "виборів" і минулорічних псевдореферендумів.
Іноземних громадян, залучених до псевдовиборів, можна розділити на кілька груп. Серед них є особи, безпосередньо залучені до створення пропагандистського контенту. Частина з них позиціонують себе як незалежних блогерів чи журналістів, частина ‒ є співробітниками російських медіа чи адміністраторами сайтів, афільованих з Кремлем. В окремі групи можна виділити політиків крайньо правого та лівого спрямування, осіб, пов’язаних зі структурою Євгенія Пригожина "Асоціація вільних досліджень і міжнародного співробітництва" (AFRIC) та інших агентів російського впливу.
Росія намагається узаконити захоплені території шляхом "референдумів"
Фейкові "референдуми" про приєднання до Росії тимчасово окупованих територій України з 23 по 27 вересня 2022 року проходили під дулами автоматів, без міжнародних спостерігачів та мали ознаки фальсифікації.
У зв'язку з чим не було прийнято ні українською владою, ні демократичною спільнотою. Таку саму схему Москва використовувала під час окупації українського півострова Крим із метою внутрішньої легалізації свого злочину.