Три безпілотники виявлено в районі Сєвєроморська.

У Росії закрито два аеропорти через загрозу атаки невідомих безпілотників, імовірно, на аеродром Оленья", де базуються стратегічні бомбардувальники РФ.

Як пише "База", у двох аеропортах у Мурманській області введено план "Ковер" через появу БПЛА. За даними ресурсу, три невідомі безпілотники виявлено в районі Сєвєроморська. Після цього на всьому Кольському півострові (зокрема, в Мурманську й Апатитах) було введено обмеження на польоти.

Зазначається, що в Сєвєроморську розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ. За попередніми даними, один із безпілотників прилетів з боку Норвегії, ще два рухаються з боку Архангельська.

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"Астра" повідомляє, що про атаку БПЛА на Мурманську область повідомляє губернатор регіону Андрій Чибіс. "На нашу область здійснюються нальоти ворожих безпілотників. Тому прошу з розумінням ставитися до низки тимчасових обмежень, які нам доводиться вводити. Усі необхідні заходи з підвищення безпеки вживаються, а ППО працює зі знищення ворожих безпілотників", - заявив Чибіс у відеозверненні до населення.

На зазначеній території розташований військовий аеродром "Оленья" - аеродром дальньої авіації РФ. Він розташований на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська, недалеко від міста Оленегорськ, за 1800 км від кордону з Україною.

Цікаві новини - Росія в центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ застосовують вогняні безпілотники "дракони" у війні проти російських окупантів. Серія відеороликів, опублікованих у соцмережах, показує, як низьколітальні безпілотники скидають потоки вогню - насправді розплавлений метал - на російські позиції в лісопосадках. Розпечений мікс алюмінієвого порошку й оксиду заліза, який називають термітом, горить за температури 2200 градусів. Ця суміш швидко спалює дерева і все навколо, позбавляючи окупантів укриття.

Також співзасновник компанії DroneUA, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко заявив, що успішне ураження нашими БПЛА військових об'єктів на території Росії свідчить про те, що тилові об'єкти РФ не захищені проти обладнання, яке створено українськими інженерами.

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