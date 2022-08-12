В Інституті вважають, що Путін, ймовірно, надасть Ірану складні військові платформи в обмін на безпілотники.

Росія і Іран розширили своє стратегічне партнерство після того, як РФ вторглася в Україну в лютому цього року.

"В останні місяці високопоставлені російські та іранські офіційні особи часто зустрічалися, щоб активізувати співпрацю і підписати економічні та військові угоди. Москва і Тегеран довгий час співпрацювали, коли їхні інтереси збігалися, особливо в протидії США на Близькому Сході, але їх недавні дії підкреслюють більш узгоджені зусилля щодо зміцнення їх партнерства. Президенти Володимир Путін і Ебрагім Раїсі розмовляли принаймні чотири рази з початку вторгнення — більше, ніж кожен з них говорив з більшістю інших світових лідерів", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Зазначається, що Путін відвідав Тегеран у липні 2022 року, що стало його першою закордонною подорожжю за межі території колишнього Радянського Союзу з початку війни.

"Ці взаємодії відображають поглиблені і потенційно більш збалансовані відносини, в яких Росія більше не є домінуючою стороною. Це партнерство, ймовірно, кине виклик інтересам США і їх союзників в Європі, на Близькому Сході і в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

Пригадується також і робота двох країн над збільшенням двосторонньої торгівлі, торгівлі та використання недоларових валют. Офіційні особи Ірану також оголосили, що вперше в липні 2022 року вони переправляють товари з Росії до Індії через Іранський транзитний коридор.

"Іран постачає зброю і, можливо, проводить кібератаки, щоб підтримати російське вторгнення в Україну. Іран погодився надати Росії деякі зі своїх найсучасніших військових безпілотників, такі як Shahed-129 і Shahed-191, для використання в Україні. Високопоставлений український чиновник заявив 5 серпня, що Кремль на даний момент отримав 46 безпілотників, а західні ЗМІ вказали, що Іран може надати в цілому до 300 безпілотників. Неназваний офіційний представник США заявив 9 серпня, що російський персонал в даний час знаходиться в Ірані і навчається використанню безпілотників", - йдеться в повідомленні.

В Інституті вважають, що Путін, ймовірно, надасть Ірану складні військові платформи в обмін на безпілотники.

"Росія запустила супутник Канопус-V від імені Ірану 9 серпня. Супутник дозволяє Тегерану збирати супутникові зображення високої роздільної здатності для підтримки своїх зовнішніх військових операцій і атак на сили США і їх партнерів на Близькому Сході. Кремль може також надати Ірану винищувачі четвертого покоління, такі як Су-35, що дозволить іранським Збройним силам використовувати сучасні Військово-повітряні сили. Непідтверджені повідомлення в соціальних мережах припускають, що Росія навчає іранських пілотів і техніків експлуатації Су-35. Неясно, чи є у Москви запасні бойові літаки, але частина недавньої російсько-іранської авіаційної угоди передбачає відправку російських літаків до Ірану для технічного обслуговування, ремонту і технічної підтримки", - йдеться в повідомленні.

Іран також може надати Росії додаткову військову або кіберпоміч, зокрема балістичні і крилаті ракети, в обмін на додаткові економічні та військові вигоди. Тегеран підтримує велику ракетну програму і може допомогти російським силам поповнити свої виснежені запаси ракет іранськими варіантами.

В Інституті вважають, що Іран займає в цьому партнерстві сильнішу позицію, ніж раніше. Росія історично була домінуючою стороною, але в останні місяці іранські лідери домоглися від Кремля військових поступок. Тегеран традиційно прагнув купувати військові технології у Москви, а не навпаки. Кремль, що розміщує іранські безпілотники в Україні, продемонструє ці платформи іншим потенційним міжнародним покупцям, що принесе додаткову користь Ірану. Крім того, Росія раніше намагалася обмежити іранський вплив в Сирії, але тепер сприяє його розширенню.

"Ці російські поступки вказують на зміну динаміки влади, оскільки Путін шукає економічної та військової підтримки з позиції зростаючої потреби. Посилюється глобальна ізоляція і війна в Україні послаблює Путіна і змушує його сильніше спиратися на Іран (і інші ревізіоністські держави). Путін може спробувати отримати вигоду з досвіду іранських лідерів, які працюють в умовах жорстких міжнародних санкцій і будують військові системи з девальвованою валютою і обмеженим доступом до закордонних частин", - вважають в Інституті.

Нагадаємо, експерт розповів, як Україна буде збивати іранські безпілотники, якщо їх застосує РФ.

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