Іранські безпілотники здатні підніматися до 7-9 км, проте не здатні розвивати великі швидкості.

Якщо Росія застосовуватиме у війні проти України іранські безпілотники, ЗСУ зможуть збивати їх засобами протиповітряної, протиракетної оборони і навіть за допомогою винищувачів. Водночас ПЗРК Stinger вже не зможе дістати такого типу БПЛА через велику висоту польоту.

Про це військовий експерт Роман Світан розповівши в ефірі телеканалу FreeДом.

"Висота польоту цих безпілотників трохи вище, ніж у Stinger. Stinger - до п'яти кілометрів висоти може збити безпілотник, а, припустимо, Shahed-191 і 129-й (іранські безпілотники - УНІАН) може підніматися до 7-9 кілометрів. Stinger їх на цих висотах не візьме, але на цих висотах їх візьмуть наші і ППО, і ПРО, і Повітряні сили: винищувачі їх там можуть дістати", - пояснив він.

За словами Світана, ці дрони не здатні розвивати велику швидкість - до 150-200 кілометрів. Вони не маневрені, і на цих висотах практично будь-які винищувачі їх дістають, і практично будь-яка система ППО.

"Нові системи, які зараз нам будуть передаватися, – Iris-t німецькі і особливо NASAMS норвезько-американські – вони взагалі до 20 кілометрів висоти беруть. Для цих систем ППО - це дуже легка мета", – наголосив Світан.

Раніше повідомлялося, що Іран, можливо, вже відправив Росії першу партію безпілотників в обмін на Су-35.

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