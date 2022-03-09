В Криму та на частині Донбасу супротивник продовжує здійснювати приховану мобілізацію.

Окупанти можуть залучити до бойових дій в Україні військовослужбовців з Придністров’я.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 06:00 9 березня Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, розпочато чотирнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах визначених операційних зон.

На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона Чернігова.

Угруповання сил і засобів оборони Києва відбиває наступ противника, завдає вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі.

На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Повітряні сили Збройних сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури України та угруповань військ.

За наявною інформацією, у зв’язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України.

Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.

Окупантами не виключається можливість залучення до війни з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 осіб, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні.

У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України.

У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, у порушення норм міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку.

В Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку Миколаєва.

За наявною інформацією, серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живої силі та техніці.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував й мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби не раз падали на Київ, Харків, Чернігів і Маріуполь.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 8 березня в нашій країні ліквідовано майже 12 тисяч окупантів.

В Управлінні Верховного комісара ООН із прав людини повідомляли, що після початку війни РФ проти України загинули 474 цивільних.

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