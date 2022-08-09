Ракети перевозяться на контрольований росіянами аеродром "Зябровка".

Увечері у вівторок, 9 серпня, в аеропорт "Гомель" знову прилетів російський літак з партією ракет для ЗРК С-300/400.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Так, Іл-76 ВКС РФ з реєстраційним номером RF-78813 прибув до Білорусі близько 17:00 і полетів з Гомеля в районі 18:30.

"Попередньо цей борт привіз до Білорусі чергову партію ракет. Не виключено, що ракети перевозяться на аеродром "Зябровка", що знаходиться за 200 км від центру столиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, три попередні дні після прильоту борту в Гомель помічали рух тралів, що перевозять ракети, ймовірно, під ЗРК С-300/С-400.

Раніше повідомлялося, що росіяни переробляють ракети С-300, призначені для протиповітряної оборони, і ведуть з них вогонь по землі.

Крім того, Пентагон вперше підтвердив відправку в Україну нового типу ракет-AGM-88 (HARM). Вони можуть бути використані для ураження російських зенітних радіолокаційних систем, таких як С-400.

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