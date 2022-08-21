Окупанти вивезли з дому побутову техніку і навіть одяг.

Російські окупанти вривалися у будинки цивільних і мародерили побутову техніку мешканців села Циркуни, що в Харківській області, документуючи це на камеру краденого телефона.

Про це у Facebook повідомив керівник слідчого управління Нацполіції в області Сергій Болвінов.

Жінка, у будинку якої під час окупації села розмістилися загарбники, виїхала за кордон. Проте згодом на Google-сховище українки почали надходити фото і відео, як росіяни пиячили і розважалися у її оселі.

Окупанти вивезли з дому побутову техніку і навіть одяг.

"Свої фото рашисти робили на викрадену техніку. А мізків відключити хмарне сховище не вистачило", - зазначив Болвінов.

Особи злочинців встановили. Ними виявилися російські військові з Москви, Курська, Нижнього Новгорода.

Війна в Україні: актуальні дані

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