Російські окупанти вривалися у будинки цивільних і мародерили побутову техніку мешканців села Циркуни, що в Харківській області, документуючи це на камеру краденого телефона.
Про це у Facebook повідомив керівник слідчого управління Нацполіції в області Сергій Болвінов.
Жінка, у будинку якої під час окупації села розмістилися загарбники, виїхала за кордон. Проте згодом на Google-сховище українки почали надходити фото і відео, як росіяни пиячили і розважалися у її оселі.
Окупанти вивезли з дому побутову техніку і навіть одяг.
"Свої фото рашисти робили на викрадену техніку. А мізків відключити хмарне сховище не вистачило", - зазначив Болвінов.
Особи злочинців встановили. Ними виявилися російські військові з Москви, Курська, Нижнього Новгорода.
Війна в Україні: актуальні дані
Росія зосередилася на захопленні Донбасу. Ворог провалив більшість штурмів, але готується до нової атаки на Донецькому напрямку. Бої тривають в районі Пісків, Нью-Йорка і Мар'їнки.
Окупанти мали частковий успіх на Миколаївському напрямку - зайняли південну околицю Благодатного.
У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться три ворожих носії крилатих ракет морського базування.
Вчора в окупованому Криму протягом усього дня працювала рашистська система ППО. У небі над півостровом нібито збивали БПЛА невстановленого походження.
Бажання РФ посилити захист окупованого Криму відверне їхні сили від лінії фронту, вважають аналітики з Інституту вивчення війни.
20 серпня Росія завдала чергових ударів по Миколаєву, влучивши в цивільну багатоповерхівку. Багато постраждалих.
Через втрати і неможливість оголосити в Росії мобілізацію командування ЗС РФ готує ще 50 батальйонів з добровольцями для відправки в Україну.