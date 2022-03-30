Також Білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних установ на своїй території.

У Білорусі заперечують участь у війні проти України, але надають свій повітряний простір і територію для нанесення ударів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення.

"Самопроголошене керівництво Республіки Білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів Збройних сил Російської Федерації, аеродромну і транспортну мережі, а також місця для розміщення пускових установок крилатих і балістичних ракет. Водночас згідно з міжнародними правовими актами, як агресор може розглядатися "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні", - зазначають у Генштабі.

Також Білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних установ на своїй території. "Так, протягом останньої доби в населений пункт Наровля Гомельської області відзначено прибуття з території України великої кількості російських військовослужбовців з різного ступеня тяжкості пораненнями", - сказано в повідомленні.

Війна проти України: