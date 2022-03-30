У Білорусі заперечують участь у війні проти України, але надають свій повітряний простір і територію для нанесення ударів.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення.
"Самопроголошене керівництво Республіки Білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів Збройних сил Російської Федерації, аеродромну і транспортну мережі, а також місця для розміщення пускових установок крилатих і балістичних ракет. Водночас згідно з міжнародними правовими актами, як агресор може розглядатися "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні", - зазначають у Генштабі.
Також Білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних установ на своїй території. "Так, протягом останньої доби в населений пункт Наровля Гомельської області відзначено прибуття з території України великої кількості російських військовослужбовців з різного ступеня тяжкості пораненнями", - сказано в повідомленні.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.
- Світові бренди масово йдуть з російського ринку.