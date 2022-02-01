Чоловіка госпіталізували.

В напрямку Світлодарська російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook.

Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних Сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

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Упродовж минулої доби, 31 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям українських воїнів межі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7:00 ранку 1 лютого порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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