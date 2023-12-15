Українська авіація та ракетні підрозділи окремо вразили по 2 райони скупчення російських окупантів і техніки.

Сили оборони України відзвітували про ураження позицій російських загарбників на фронті минулої доби. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала удари по 2 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - сказано у зведенні.

Також, минулої доби українські захисники знищили 1 аеробалістичну ракету Х-47М "Кинджал".

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"Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та 2 склади боєприпасів противника", - зазначається у зведенні.

При цьому, ворог загалом завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Окремо сказано, що вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 та 14 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу Збройними силами України ліквідовано 1090 військових російської армії.

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