Ворог після невдалих штурмових дій суходолом напередодні тримається займаних рубежів без змін у складі та положенні.

Обстановка на півдні України залишається стабільно напруженою, але контролюється силами оборони.

Про це спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив у зведенні станом на 11:00.

"Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямі залишається стабільно напруженою, але контролюється силами оборони. Ворог після невдалих штурмових дій суходолом напередодні, тримається займаних рубежів без змін у складі та положенні", - зазначив він.

За словами Назарова, протягом ночі ворог здійснив 6 авіаційних ударів гелікоптерами в напрямку Андріївки, Лозового, та Балки Хуторської. Обійшлося без втрат.

"Інтенсивність обстрілів зберігається, як і напрямки тероризування ними мирного населення", - сказав спікер командування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські окупанти планують обстріляти Запорізьку АЕС з техніки під українським прапором.

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