HARM допоможуть Україні знищувати російські контрбатарейні радари.

Україна почала використовувати у війні проти Росії високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, призначені для самонаведення на радари.

Про це пише Business Insider.

Наявність таких ракет у ЗСУ вже створює проблеми для російських радарів ППО, необхідних для захисту від українських вертольотів і літаків, а також для контрбатарейних радарів, що використовуються для виявлення української артилерії, включаючи американські РСЗВ.

Видання зазначає, що Пентагон підтвердив передачу HARM Україні вже після того, як російські блогери повідомляли про виявлення фрагментів цих ракет.

HARM - потужна зброя, але не нова. Американські літаки, що виконують придушення завдань ППО противника, використовували AGM-88 у кількох операціях, в тому числі у Лівії, Іраку і Югославії. Зараз ракета використовується 15 країнами.

AGM-88 є модернізованим нащадком AGM-45 Shrike, який використовувався у В'єтнамській війні зі змінним успіхом. У розробці HARM були усунені недоліки щодо невеликої дальності і наведення на обмежене число радіолокаційних частот.

HARM покриває широкий діапазон частот і зберігає місце розташування передавача радара, навіть якщо радар вимкнений. Діапазон 30 миль означає, що ракета може бути запущена за межі досяжності багатьох зенітних гармат.

HARM допоможуть Україні знищувати російські контрбатарейні радари, які відстежують снаряди і ракети в польоті, розраховують їхню траєкторію і точно визначають гаубиці і ракетні установки, які їх випустили.

Придушення російських контрбатарейних систем допоможе захистити українську артилерію, зазначають автори матеріалу.

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