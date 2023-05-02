За даними Вашингтона, втрати РФ за зиму досягли 100 тисяч військових, з яких 20 тисяч були вбиті.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Вашингтон не має достовірних відомостей про втрати Росії в Україні.

На прохання пропагандистів прокоментувати заяву представника Білого Дому про те, що за останні п'ять місяців в Україні загинули 20 тисяч російських військових, Пєсков відповів: "Як абсолютно взяті зі стелі".

"У Вашингтона немає можливості називати будь-які коректні цифри, вони не мають у своєму розпорядженні таких даних, і так до цього і потрібно ставитися", - заявив Пєсков.

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Прес-секретар Путіна додав, що в цьому питанні "потрібно орієнтуватися тільки на ті цифри, які своєчасно публікує Міністерство оборони Росії".

При цьому Кремль не озвучив актуальні дані МО Шойгу про російські втрати в Україні. Востаннє Міноборони РФ повідомляло про втрати окупантів у вересні 2022 року.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

Напередодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що, за даними Вашингтона, "втрати РФ за зиму досягли 100 тисяч військових, з яких 20 тисяч було вбито".

Ще у січні 2023 року Інститут вивчення війни писав, що РФ менш ніж за рік війни в Україні втратила солдатів майже стільки ж, скільки США - за вісім років у В'єтнамі. Тоді західна розвідка оцінювала російські втрати у 188 тисяч осіб, що передбачає можливу ліквідацію 47 тисяч росіян менш ніж за рік.

За підрахунками розвідки Великої Британії за лютий, загальні втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення зараз склали до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч - ліквідовано.

З'являються нові дані щодо втраченої техніки ворога. Як підрахував IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрати зазнала і російська авіація.

Згідно зі свіжою інформацією Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення підтверджено ліквідацію вже 191 420 окупантів.

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