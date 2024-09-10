'Страшне доповнення війни': в BI пояснили, для чого Україна застосовує дрони-'дракони'

На думку експертів, ці дрони мають більше психологічний, ніж стратегічний вплив.

Україна почала використовувати "дрони-дракони" на фронті. За цим може стояти мета вселити страх у серця російських солдатів, вважають військові експерти.

Як пише Business Insider, минулого тижня українські військові джерела поділилися вражаючими відеозаписами, на яких, здавалося, видно, як дрони на низьких висотах обливають посадки з окупантами вогнем.

Розплавлений матеріал - терміт, суміш алюмінієвого порошку та оксиду заліза, яка під час запалювання горить при температурі приблизно до 4000 градусів, розповів Джеймс Паттон Роджерс, експерт з безпілотників і виконавчий директор Інституту технічної політики Корнелла Брукса. Але поширення терміну за допомогою безпілотників - більш нова тактика, сказав він.

Відео дня

"Використання дронів для розгортання цього розплавленого корисного вантажу є новим і страшним доповненням до сучасної війни", - сказав Паттон Роджерс.

Група "Хорне", гілка 116-ї механізованої бригади України, заявила в одному зі своїх відео, що вони "палять орк*в".

"Важко сховатися від терміту", - сказав Паттон Роджерс.

Він додав, що відео, ймовірно, піднімуть моральний дух українців, а така тактика може змусити відступити - відкинути росіян "крізь страх і вогонь".

"Повсюдне використання дронів у небі над полем бою досить жахливе, але тим, хто внизу, тепер доводиться боротися з буквальною загрозою розплавленого металу та вогню, що ллється зверху", - сказав Паттон Роджерс.

Загалом мало відомо про оперативні цілі атак, які видно на вогняних відео з дронів на південному сході, так і на сході України. Також нещодавно було задокументовано скидання термітних боєприпасів у люки танків окупантів. Вони випалили російську броню зсередини

Використання терміту викликало занепокоєння деяких спостерігачів, наприклад правозахисної групи Action on Armed Violence. Минулого тижня група написала про свою стурбованість тим, що його використання може поширитися на цивільні території. Висока точність дронів у поєднанні з невибірковим і легко поширюваним термітним полум’ям є руйнівною комбінацією, пише група.

"Результат може бути катастрофічним, із жахливими пораненнями та втратою життя серед мирних жителів", - сказав у статті Ієн Овертон, виконавчий директор групи.

Терміт не заборонений для використання проти ворожих військ, але "є чіткі протоколи, які забороняють його використання проти цивільних цілей", сказав Паттон Роджерс.

У травні 2022 року Україна звинуватила Росію у використанні термітних снарядів для атаки на металургійний завод "Азовсталь" у Маріуполі під час відомої українською оборони цього об’єкта. Психологічний вплив цих останніх ударів, ймовірно, є основною оперативною метою, сказав Паттон Роджерс.

"Фактичний стратегічний вплив "драконів" буде мінімальним... І Росія завжди може відповісти подібним на подібне", - сказав він, оскільки Україна має обмежену кількість цих систем.

Ніколас Драммонд, аналітик оборонної промисловості, який спеціалізується на сухопутних війнах, дав аналогічну оцінку, сказавши, що термітні краплі самі по собі не змінюють правила.

"Якщо Україна хоче досягти реального впливу, їй потрібна достатня маса, щоб здійснити належний прорив, як це було під Курськом. Ось як виглядає перемога. Ефект від такої тактики буде більше психологічним, ніж фізичним", - сказав він.

Що таке терміт

Його було відкрито в Німеччині в 1890-х роках. Спочатку терміт використовували для зварювання залізничних колій.

Терміт може легко пропалити практично все, включно з металом, тому від нього мало захисту.

Згідно з міжнародним правом, терміт не заборонено використовувати на війні, але його використання проти цивільних заборонено через жахливі наслідки, які він може мати для людського організму.

У звіті за 2022 рік про запальну зброю, таку як терміт, Human Rights Watch назвала її "сумнозвісною своєю жахливою людською ціною", включно з нанесенням опіків четвертого або п'ятого ступеня.

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