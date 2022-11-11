За даними журналістів, на війну в Україну РФ відправила приблизно 20 тис. завербованих ув'язнених.

На основі відкритих джерел журналістам Бі-бі-сі вдалося встановити станом на сьогоднішній день імена 8712 російських військових, яких ліквідували на війні в Україні. За останні два тижні спостерігається різке зростання втрат серед мобілізованих.

За даними Бі-бі-сі, багато ліквідованих в підрозділах добровольців - більшість з них відправлялися на фронт, пройшовши лише кілька днів підготовки.

За оцінками журналістів, загальні безповоротні втрати Росії (тобто число тих, хто вибув з ладу через поранення, смерть або пропав безвісти) можуть становити щонайменше 78 300 осіб. Ця цифра отримана на основі спостережень Центру військово-морського аналізу США, згідно з якими на кожного вбитого російського військового в ході війни в Україні припадає близько 3,5 поранених. У цю цифру не входять ті, хто воював на боці Росії у складі "народних міліцій" Донецька і Луганська.

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За даними журналістів, всього достовірно відомо про смерть 198 мобілізованих росіян. З них журналістам вдалося встановити імена 163 осіб, убитих в зоні бойових дій на території України. Ще 35 померли на території Росії - найчастіше через проблеми з серцем, внаслідок нещасних випадків або через зловживання алкоголем.

Видання додало, що тільки за останній тиждень достовірно відомо про загибель на фронті ще 72 мобілізованих росіян.

Чому окупанти гинуть в Україні

Причин для зростання числа втрат може бути кілька. По-перше, це погана координація мобілізованих. З появою у ЗСУ високоточної артилерії західного зразка російське командування змушене виносити штаби та інші пункти оперативного управління глибоко в тил. А це сильно позначається на якості управління військами, коли ситуація на полі бою постійно змінюється.

По-друге, частина мобілізованих відразу ж, без будь-якої підготовки і належного спорядження відправили на фронт, щоб заткнути дірки на передовій.

Елітні втрати РФ на війні в Україні

Тільки за підтвердженими даними, понад 2400 загиблих - це елітні фахівці: солдати і офіцери загонів спецназу, морські піхотинці і військові льотчики. На їх підготовку пішли роки тренувань і мільйони доларів.

Спецназ ГРУ та інші елітні загони російської армії і Росгвардіі несуть чутливі втрати в ході війни на території України, оскільки їх систематично використовують для вирішення невластивих їм завдань.

З 8712 встановлених російських військових, які загинули в Україні, 1278 осіб, тобто 16%, - офіцери. Серед загиблих - чотири генерали і 44 полковника.

Інші втрати РФ в Україні

До дев'ятого місяця війни найбільше число втрат - 18% - припадає на піхоту і так званих добровольців. У більшості випадків це люди, які за власним бажанням підписали короткострокові контракти з Міноборони і Росгвардією вже після початку війни.

Одна з причин високих втрат серед добровольців - недостатня підготовка. Перед відправкою на фронт наспіх зібрані загони часто проходять лише 3-10 днів підготовки.

Частка загиблих десантників поступово знижується, оскільки зараз основне навантаження лягає на підрозділи мотострілків (велика частина мобілізованих і добровольців вливається якраз в піхотні частини) і загони ПВК, в числі яких воюють і ув'язнені.

До 11 листопада журналістам видання вдалося дізнатися імена 47 ув'язнених, які воювали у складі російських воєнізованих підрозділів. За оцінкою фонду "Русь сидить", число завербованих на війну ув'язнених перевищило 20 тис. осіб.

Підсумкова цифра втрат російської сторони істотно зростає, якщо включити в список тих, хто воював проти України у складі "народних міліцій" Донецька і Луганська.

На 11 листопада влада самопроголошеної "ДНР" визнала загибель 3746 військовослужбовців, в самопроголошеній "ЛНР" про втрати не повідомляють, але з відкритих джерел випливає, що рахунок загиблих може перевищувати 1000 осіб.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис.осіб. Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. Повідомлялося про великі черги на кордоні з Грузією. Також були миттєво розкуплені авіаквитки до Туреччини, Вірменії.

Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що мобілізованим особам в Російській Федерації не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень.

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