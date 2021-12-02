Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Від початку доби на Донбасі внаслідок обстрілів дістав поранення один український воїн.

Як повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Новолуганського окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Читайте такожКомандувач ООС розказав про використання турецьких безпілотників Bayraktar на Донбасі (відео)

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 1 грудня, бойовики вбили на Донбасі одного українського військового.

Окрім того, бойовики дистанційно мінували мінами ПОМ-2 околиці населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа.

Загалом за добу з боку російсько-окупаційних військ штаб ООС зафіксував чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Автор: Світлана Закелова