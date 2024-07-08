До кінця року ще необхідно 28 стандартів запровадити.

Станом на початок липня Міністерство оборони, Збройні сили та інші складові сектору безпеки і оборони України впровадили 324 із 1150 стандартів, які наразі діють в НАТО. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що впровадження стандартів НАТО передбачено Планом пріоритетних дій Уряду на 2024 рік. "У рамках пакету Цілей партнерства Україна — НАТО нашій країні до 2025 року запропоновано впровадити 218 стандартів Альянсу. Станом на липень 2024 року Україна прийняла вже 190", - сказано в повідомленні.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк зазначає, що Україна виконує своє домашнє завдання щодо взаємосумісності з НАТО. "Паралельно працюємо над реалізацією спільних середньострокових та довгострокових проєктів", – поввідомив він. Окрім того, з власної ініціативи Україна впровадила ще 134 стандарти.

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В Міноборони зазначають, що впроваджені стандарти НАТО стосуються експлуатації озброєння та військової техніки, безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин, управління військами, застосування комунікаційних та інформаційних систем, якості товарів, інженерного, авіаційного та медичного забезпечення.

"Україна також розпочинає запровадження стандартів НАТО, передбачених Переліком початкових вимог взаємосумісності з НАТО для України, підписаним Генсеком НАТО", – сказав Гаврилюк.

Зазначається в повідомленні, що стандарти НАТО забезпечують уніфікацію та взаємосумісність Збройних сил, регламентуючи різні сфери діяльності сектору безпеки та оборони.

Стандарти НАТО - подробиці

Як повідомляв УНІАН, на майбутньому саміті у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня 2024 року, НАТО ухвалить важливе рішення про стандартизацію снарядів.

Видання Reuters з посиланням на чиновників Альянсу повідомляло, що НАТО вперше у своїй історії оголосить зобов'язання в галузі оборонної промисловості, закликаючи країни збільшити виробництво зброї та повернутися до більш суворої стандартизації боєприпасів, щоб зробити снаряди взаємозамінними на полі бою.

Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його застосування є добровільним, і відсутність його дотримання роздробила ринок і ускладнила постачання. Чотирнадцять країн НАТО залишили за собою право відхилятися від стандарту, що означає наявність різних типів 155-міліметрових боєприпасів.

За словами артилерійських експертів, різні снаряди, як і раніше, можуть використовуватися в усіх гаубицях, але оператори повинні вказувати специфікацію снарядів під час їхнього завантаження в гармату, інакше вони можуть промахнутися повз ціль до 60 метрів.

За словами чиновника, щоб збільшити виробництво озброєнь, особливо "боєприпасів, що мають вирішальне значення для бою", таких як артилерійські снаряди і ракети ППО, лідери погодяться щорічно звітувати перед НАТО про те, як вони мають намір досягти оборонних цілей альянсу і як вони мають намір збільшити виробництво озброєнь.

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