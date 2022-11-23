Ще у жовтні було відомо про 42 тисячі російських поліцейських.

Російські загарбники завезли на тимчасово окуповані території України вже 52 тисячі поліцейських.

Окупанти перетворюють ці території на поліцейську державу, що притаманно фашизму, відзначають у Центрі національного спротиву.

"Окупанти продовжують звозити на тимчасово окуповані території своїх поліцаїв. Загальна кількість поліцейських, які намагаються взяти під контроль населення на ТОТ, сягнуло вже 52 тисяч проти 42 тисяч у жовтні. При тому, що захоплених територій після поразки росіян в битві за Херсон стало менше", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За даними центру, незабаром на окуповані території мають прибути ще 400 російських поліцейських з Пензенської області.

Терор проти населення на окупованих територіях

Раніше посол США з особливих доручень у галузі глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила про існування безліч свідчень того, що війська РФ скоюють воєнні злочини в кожному регіоні України, який контролюють.

Зараз у Російській Федерації готують законопроект, який легалізує призов українців на окупованих територіях з весни 2023 року.

У центрі спротиву повідомляли, що загарбники хочуть сформувати на тимчасово захоплених територіях "нотаріальні округи", які працють за російським законодавством.

Крім того, окупанти на Донеччині змушують працівників комунальних закладів та підприємств здавати кров для армії.

Вас також можуть зацікавити новини: