Обов'язковою вимогою для зайняття посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначає, що найближчим часом запускається капеланська служба Збройних сил України.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Маляр зазначила, що нещодавно на сході України разом із заступником командувача Сухопутних військ Олександром Голоднюком вони зустрілися з капеланами, які працюють на передовій.

"Україна унікальна не лише волелюбством нашого народу, а й безконфліктною мультиконфесійністю. Власне, капеланське братерство це теж доводить. У нас найближчим часом запускається капеланська служба ЗСУ - на виконання норм нового закону. Тож, нам треба було обговорити чимало організаційних питань", - зауважила представниця міністерства.

Вона додала, що основне їхнє спільне завдання - це задоволення духовних потреб військових та підтримка їхнього морального духу.

"Тому про це ми спілкувались найбільше. Адже широкомасштабна війна поставила наших захисників і захисниць перед новими дуже складними викликами, а отже моральна та духовна підтримка потрібні як ніколи", - констатувала Маляр.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон про Службу військового капеланства (реєстр. №4626).

Законом встановлюється, що Служба військового капеланства - окрема структура у складі Збройних сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної прикордонної служби України, що складається з органів управління Служби військового капеланства, військових капеланів і утворена з метою організації заходів щодо задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців, працівників та членів їхніх сімей у мирний і воєнний час.

Служби військового капеланства підпорядковуються безпосередньо головнокомандувачу ЗСУ, командувачу Нацгвардії, керівникам інших утворених відповідно до законів України військових формувань, голові ДПСУ.

Гранична чисельність Служби військового капеланства не може становити менше 0,15% граничної чисельності, відповідно, ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань.

Військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від керівного центру (управління) відповідної релігійної організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.

Обов'язковою вимогою для зайняття посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти.

Військові капелани проходять навчання за спеціальною програмою підготовки військових капеланів у навчальному центрі ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.

Крім того, визначається, що з метою належної організації задоволення духовно-релігійних потреб особового складу здійснюється визначення квот конфесійного представництва військових капеланів.

Закон набрав чинності з 1 липня 2022 року, крім положення щодо наявності вищої богословської освіти, яке вводиться в дію через 5 років з дня набрання чинності цим законом.