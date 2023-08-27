Таким чином вони намагаються подолати українську протиповітряну оборону.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про те, яким чином і чому російські ракети змінюють траєкторію руху під час атак на Україну.

"Росіяни атакують ракетами різних типів. Сьогодні це були ракети повітряного базування… Вони запускають ракети різними маршрутами. Це допомагає їм шукати слабкі місця у ППО, щоб планувати наступні удари", - розповів Ігнат в ефірі телемарафону.

Зокрема, за його словами, військові фіксували випадки, коли окупанти запускали ракети в одному напрямку, а ті згодом розверталися та летіли в інший бік. На думку речника ПС, це ворог також робить свідомо, щоб аналізувати роботу української ППО.

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Він також додав, що змінювати напрямок руху такі російські ракети можуть так багато, як їм дозволяє запас ходу. Зокрема, росіяни заявляють, що їхня ракета Х-101 нібито може летіти 5,5 тис. кілометрів на годину. Ігнат вважає, що це можливо лише за дуже сприятливих умов, а в реальності, враховуючи висоту польоту та маневри, - це менша дальність.

"Як ракети запрограмують, так вони й можуть літати, намотувати круги… Високотехнологічна зброя. Ці ракети для того і створені, щоб долати системи протиповітряної оборони. Тому ця ціль вважається складною для засобів ППО, але, як бачите, ці ракети все ж знищуються", - сказав речник Повітряних сил.

Ракетний удар по Україні

В ніч на 27 серпня Росія здійснили черговий удар по Україні, випустивши крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555 із п'яти літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса.

Локаційно українські військові зафіксували до восьми повітряних цілей. Протиповітряній обороні вдалося знищити чотири крилаті ракети. За даними Повітряних сил, решта повітряних цілей ймовірно були хибними, адже інформації про влучання не надходило.

Цієї ночі в одному з районів Київщини через падіння уламків збитих ракет було пошкоджено 10 приватних будинків, дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. Травми отримали двоє людей.

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